Sur place, découvrez l’histoire dans le hameau de Provins sur les hauteurs d’Annecy-le-Vieux en direction des Glaisins. Visite conduite par Madame Lebailly. Durée de 45 minutes. Bus Sibra : arrêt – Croix Batailleur (ligne 4) Attention 9 minutes de marche sur 750 mètres à partir de l’arrêt.

Entrée libre.

Visite de la chapelle du 19e siècle. Chapelle de Provins route de Provins Annecy-le-Vieux Annecy Annecy-le-Vieux Haute-Savoie

2021-09-17T14:00:00 2021-09-17T18:00:00

