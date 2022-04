VISITE DE LA CHAPELLE DE PRIGNY Les Moutiers-en-Retz Les Moutiers-en-Retz Catégories d’évènement: Les Moutiers-en-Retz

Les Moutiers-en-Retz Loire-Atlantique Qu’est-ce qui rend si particulière cette chapelle ? Quelle est son histoire ? Visite libre sans réservation, les mercredis après-midi de 14h30 à 17h30. Les bénévoles seront présents pour vous accueillir. A PROPOS…

Visite libre de la chapelle ! Plongez au coeur de l’histoire de Moutiers et du Pays de Retz ! Venez admirer l’architecture et les trésors de cet édifice classé monument historique. https://www.lesmercredisdeprigny.fr/ Qu’est-ce qui rend si particulière cette chapelle ? Quelle est son histoire ? Visite libre sans réservation, les mercredis après-midi de 14h30 à 17h30. Les bénévoles seront présents pour vous accueillir. Route de l’Abbaye Chapelle de Prigny Les Moutiers-en-Retz

