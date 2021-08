Pusignan Chapelle de Moifond Pusignan, Rhône Visite de la chapelle de Moifond (XIIe siècle) Chapelle de Moifond Pusignan Catégories d’évènement: Pusignan

Visite guidée de la chapelle de Moifond datant du XIIe siècle, entièrement rénovée par les bâtiments de France en 2019. À 18 h 30, concert de Georges Brassens en hommage aux 100 ans de sa naissance et aux 40 ans de sa mort.

Places limitées à 50 personnes (sous réserve des mesures sanitaires qui seront en vigueur à cette période). Réservation obligatoire pour le concert de Georges Brassens. Réservation avant le vendredi 17/09/2021.

Chapelle de Moifond Cimetière de Moifond, Rue de l'Egalité, 69330 Pusignan Pusignan Rhône

2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

