Visite de la chapelle de l'Audrière (XVIe siècle)

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre

La chapelle de l’Audrière s’élève près du manoir médiéval transformé en bâtiment de ferme après la Révolution. Elle présente aujourd’hui une étonnante silhouette massive, presque aveugle, flanquée et cantonnée de contreforts hémicylindriques et couverte de tuiles. Son remarquable portail de style Renaissance et l’étude du bâti rattachent l’édifice aux années 1540-1550. La nef de deux travées, couverte de voûtes sur ogives et liernes, est exceptionnellement ouverte à la visite. La chapelle est en cours de restauration depuis 2016. Les propriétaires présenteront l’histoire architecturale du bâtiment et celle des Talensac, seigneurs de Loudrière depuis le XIVe siècle (livre en vente).

Entrée libre

Chapelle de L'Audrière L'Audrière 85700 Saint-Mesmin

