Loire-Atlantique

Chapelle de l’Annonciation, le samedi 16 octobre à 14:00

Nous ouvrons les portes de notre agence d’architecture qui s’est installée en 2020 dans un ancien Temple Protestant baptisé “Chapelle de l’Annonciation” dans le quartier Lajarrige.

Entrée libre

Journées nationales de l’architecture Chapelle de l’Annonciation 9 avenue Edmond Rostand 44500 La Baule La Baule-Escoublac La Baule-les-Pins Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-16T14:00:00 2021-10-16T20:00:00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-16T14:00:00 2021-10-16T20:00:00

Lieu Chapelle de l'Annonciation Adresse 9 avenue Edmond Rostand 44500 La Baule Ville La Baule-Escoublac