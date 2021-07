Bourg-en-Bresse Chapelle de la Madeleine Ain, Bourg-en-Bresse Visite de la chapelle de la Madeleine Chapelle de la Madeleine Bourg-en-Bresse Catégories d’évènement: Ain

Bourg-en-Bresse

Visite de la chapelle de la Madeleine Chapelle de la Madeleine, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Bourg-en-Bresse. Visite de la chapelle de la Madeleine

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Chapelle de la Madeleine

Unique témoin dans l’Ain de l’architecture religieuse et de la décoration des années 1930, la chapelle Sainte-Madeleine présente un décor art déco. Labellisée « Patrimoine du XXe siècle », elle est inscrite au titre des monuments historiques. • Visite express: pour découvrir la chapelle en 30 min (départs réguliers dès 14 h 30) • Livret-jeu pour les familles • Visite libre du parc et de la chapelle

Entrée libre

Unique témoin dans l’Ain de l’architecture religieuse des années 1930. Chapelle de la Madeleine 43 boulevard Paul Bert, 01000 Bourg-en-Bresse, Ain, Auvergne-Rhône-Alpes Bourg-en-Bresse Ain

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Ain, Bourg-en-Bresse Étiquettes évènement : Autres Lieu Chapelle de la Madeleine Adresse 43 boulevard Paul Bert, 01000 Bourg-en-Bresse, Ain, Auvergne-Rhône-Alpes Ville Bourg-en-Bresse lieuville Chapelle de la Madeleine Bourg-en-Bresse