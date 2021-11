Visite de la chapelle de la clinique du Pré Le Mans, 12 décembre 2021, Le Mans.

Visite de la chapelle de la clinique du Pré

Le Mans, le dimanche 12 décembre à 11:00

Visite proposée à l’occasion de la sortie du livre _Architectures sacrées – Le Mans au XXe siècle_ ————————————————————————————————– Commencé en 2018 en partenariat avec la ville du Mans, l’Inventaire du patrimoine des faubourgs du Mans s’attache à analyser, comprendre et restituer l’architecture et l’urbanisme de ces territoires en périphérie de la ville. De cette actualité scientifique émane des thématiques saillantes notamment autour de l’architecture religieuse du siècle passé. En juin 2019, plusieurs églises mancelles ont été présentées devant la Commission régionale du patrimoine et de l’architecture (C.R.P.A.) afin d’être labellisées « architecture contemporaine remarquable ». Conjointement donc, la Drac, la Région des Pays de la Loire et la ville du Mans ont entamé une recherche approfondie autour des notions de cultes et de leurs impacts sur l’urbanisme et l’architecture du XXe siècle. ### **Réservation obligatoire** à la Maison du Pilier-Rouge 02 43 47 40 30

Gratuit, sur réservation

Découvrez l’architecture du XXe siècle de cet édifice rarement ouvert au public.

