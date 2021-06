Viriville Chapelle de Grolée Isère, Viriville Visite de la chapelle de Grôlée Chapelle de Grolée Viriville Catégories d’évènement: Isère

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Chapelle de Grolée Cette chapelle du XVe siècle a été construite par le Seigneur Jacques de Grolée. Son joyau: un tableau classé Monument Historique: « La remise du rosaire à St Dominique et Ste Catherine de Sienne ». Chapelle de Grolée Rue de la chapelle, 38980 Viriville Viriville Isère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

