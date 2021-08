Annecy Chapelle de Ferrières Annecy, Haute-Savoie Visite de la chapelle de Ferrières Chapelle de Ferrières Annecy Catégories d’évènement: Annecy

du vendredi 17 septembre au samedi 18 septembre à Chapelle de Ferrières

Point de départ parking « Au Crena ». Chemin des Rodis – Pringy. Accès par un sentier de randonnée, 10 minutes à pied.

Entrée libre.

Bel exemple de chapelle rurale, la chapelle de Ferrières, fondée à la fin du 15e siècle. Chapelle de Ferrières Chemin de la Chapelle Pringy Annecy Pringy Haute-Savoie

2021-09-17T14:00:00 2021-09-17T17:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T17:00:00

