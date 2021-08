Bâgé-la-Ville Commanderie d'Aigrefeuille Ain, Bâgé-la-Ville Visite de la chapelle d’Aigrefeuille Commanderie d’Aigrefeuille Bâgé-la-Ville Catégories d’évènement: Ain

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Commanderie d’Aigrefeuille

Petite chapelle construite entièrement en carrons savoyards (briques). Elle est le dernier témoin d’une importante commanderie de l’ordre de Saint-Lazare de Jérusalem. C’est l’un des plus anciens et des plus importants établissements de France comme en témoignent les découvertes exceptionnelles faites en ce lieu.

accès libre en voiture.

Sur les terres des sires de Bâgé, venez à la découverte de la chapelle d’Aigrefeuille-en-Bresse, de son passé glorieux et de sa restauration exemplaire. Commanderie d’Aigrefeuille Route de Potet, Hameau d’Aigrefeuille, 01380 Bâgé-la-Ville, Ain, Auvergne-Rhône-Alpes Bâgé-la-Ville Ain

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00

