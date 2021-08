Visite de la champignonnière de Noue Villers-Cotterêts, 6 novembre 2021, Villers-Cotterêts.

Visite de la champignonnière de Noue 2021-11-06 14:30:00 – 2021-11-06 21:30:00

Villers-Cotterêts Aisne

C’est dans les carrières de Noue, creusées dans les années 1700, que sont aujourd’hui cultivés des champignons de Paris et des Pleurotes par M. Spinelli. Lors d’une visite commentée, découvrez l’histoire des carrières et la culture des champignons. A partir de 8 ans/ 30 pers. max.

Programme susceptible d’évoluer selon les conditions sanitaires. Assurez-vous du maintien de la sortie et des conditions de participation à l’évènement en contactant l’organisateur.

ot@retzenvalois.fr +33 3 23 96 55 10 https://boutique.tourisme-villers-cotterets.fr/billetterie/le-programme-des-sorties/visite-de-la-champignonniere-de-noue

OT Retz-en-Valois

dernière mise à jour : 2021-07-27 par