Visite de la Centrale Hydroélectrique de Beaudéan
2021-07-07 – 2021-07-07
rendez-vous à l'extéreur de la centrale Hydroélectrique de Beaudéan
BEAUDEAN

Sur inscription : 05 62 95 49 67- Du Mardi au Samedi)

Rendez-vous à l’extérieur de la centrale .

1ère visite à 14h00 – Deuxième visite à 15h15 – Troisième visite à 16h30 – (fermé de 12h00 à 14h00) Profitez d’une visite guidée pour découvrir le fonctionnement de la Centrale hydroélectrique EDF et comprendre comment l’eau présente dans nos montagnes est transformée en énergie et nous alimente en électricité. cpie65@wanadoo.fr +33 5 62 95 49 67 http://www.cpie65.fr/ Gratuit

