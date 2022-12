Visite de la centrale EDF de Martigues Martigues Martigues Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Bouches-du-Rhône Vous trouverez réponse à toutes vos questions portant sur les sujets relatifs à la production d’électricité. Comment fonctionne un cycle combiné gaz ? En quoi consiste le mix-énergétique ? Qu’est-ce que le repowering ? Quelles sont les activités du groupe EDF ?



Les visites, les conférences et animations sont gratuites et sur inscription. La visite des installations est autorisée à partir de 12 ans. Dans le cadre de votre visite, vous serez plongés au cœur de la

production d'électricité. Vous assisterez à une conférence thématique d'environ 45 minutes suivie d'une visite des installations industrielles (durée totale 3h).

