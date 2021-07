Castellane Castellane Alpes-de-Haute-Provence, Castellane Visite de la centrale de Chaudanne Castellane Castellane Catégories d’évènement: Alpes-de-Haute-Provence

Castellane

Visite de la centrale de Chaudanne Castellane, 13 juillet 2021-13 juillet 2021, Castellane. Visite de la centrale de Chaudanne 2021-07-13 09:30:00 09:30:00 – 2021-07-13 Zone artisanale de Castellane Usine EDF de Chaudanne

Castellane Alpes de Haute-Provence Castellane Au cœur du Haut-Verdon, découvrez la centrale de Chaudanne ! Accompagnés de salariés EDF, vous visiterez les coulisses de la production d’électricité renouvelable. visites-upm@edf.fr +33 4 92 54 58 11 dernière mise à jour : 2021-07-07 par Verdon Tourisme

Détails Catégories d’évènement: Alpes-de-Haute-Provence, Castellane Étiquettes évènement : Autres Lieu Castellane Adresse Zone artisanale de Castellane Usine EDF de Chaudanne Ville Castellane lieuville 43.84818#6.54462