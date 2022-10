Visite de la cave viticole de Sulauze avec dégustation Istres Istres Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhne

Bouches-du-Rhne Les vins sont élaborés en biodynamie. Et les sols sont cultivés dans le respect de nos terres.



Vous aborderez ainsi les principes de la biodynamie, pratique remis au goût du jour. Après une visite du caveau et des particularités qu’il présente, vous serez accueillis pour une dégustation des vins du domaine ou vous pourrez poser vos questions à votre accompagnatrice.

Vente sur place Découvrez le domaine viticole de Sulauze, et ses 30 ha de vignes.

Accompagnés par le viticulteur et l’œnologue du Domaine, vous découvrirez les vignes, les pratiques de taille, de vendanges et de travail des sols. +33 4 42 81 76 00 Chemin Du vieux Sulauze Cave viticole de Sulauze Istres

