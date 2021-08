Plailly Cour de l'école rue Gorges Bouchard Oise, Plailly Visite de la cave Gothique Cour de l’école rue Gorges Bouchard Plailly Catégories d’évènement: Oise

le samedi 18 septembre à 14:00

Venez découvrir la cave gohtique de Plailly avec son pilier central permettant de la dater du XIIe-XIIIe siècle. Vous y découvrirez les travaux effectués lors des chantiers de Concordia. Cave Gothique de Plailly Cour de l’école rue Gorges Bouchard rue georges bouchard 60128 Plailly Plailly Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T17:00:00

