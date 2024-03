Visite de la Cave des Vignerons de Tursan Geaune, mardi 28 mai 2024.

Visite de la Cave des Vignerons de Tursan Geaune Landes

Les vignerons Landais ouvrent leurs portes dans un lieu convivial, véritable vitrine du terroir et de la culture du Sud Ouest au coeur de la bastide de Geaune. Tous les mardis d’avril à août, un vigneron vous dévoile les secrets de la cave et vous propose une dégustation comparée et commentée des vins de Tursan. 5 5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-28 14:30:00

fin : 2024-05-28

30 rue Saint Jean

Geaune 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine

