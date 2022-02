Visite de la Cave des Vignerons de Tursan Geaune Geaune Catégories d’évènement: Geaune

Landes

Visite de la Cave des Vignerons de Tursan Geaune, 12 juillet 2022, Geaune. Visite de la Cave des Vignerons de Tursan Cave des Vignerons du Tursan 30 rue Saint-Jean Geaune

2022-07-12 – 2022-07-12 Cave des Vignerons du Tursan 30 rue Saint-Jean

Les vignerons Landais ouvrent leurs portes dans un lieu convivial, véritable vitrine du terroir et de la culture du Sud-Ouest au cœur de la bastide de Geaune. Durant 1h30, Venez les rencontrer, découvrir leur métier, leur histoire, les spécificités de cette appellation, l'élaboration de leurs vins et terminez par une dégustation d'une sélection de leurs cuvées. Réservation obligatoire.

+33 5 58 44 51 25

Cave des Vignerons du Tursan 30 rue Saint-Jean Geaune

