Construite sous le 1er Empire par Alexandre Jean-Baptiste Guy de Gisors, la nouvelle cathédrale, de style néo-classique grec, est dédiée le 24 août 1816 à Saint-Vincent – diacre et martyr – ainsi qu’à Saint-Louis, roi de France. L’ensemble de l’édifice est classé monument historique. Les deux tours et le parvis ont été rénovés en 2006 par la Ville de Mâcon et ont valu à la Ville la distinction des « rubans du Patrimoine » en 2009. Ce monument conserve son riche décor d’origine du XIXème siècle. On peut remarquer, entre autres merveilles d’art et d’architecture, un décor en trompe-l’œil de Bussière, et Le Christ en croix de Jacques-Louis David (1782) exposé au Petit Palais à Paris. **A noter**: visite guidée dimanche à 16h

Entrée Libre

Cathédrale Saint-Vincent Rue du 8 Mai 1945, 71000 Mâcon Mâcon Saône-et-Loire



2021-09-18T08:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T08:00:00 2021-09-19T18:00:00