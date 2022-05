Visite de la Cathédrale de Reims pour les enfants Reims Reims Catégories d’évènement: 51100

Visite de la Cathédrale de Reims pour les enfants Office de Tourisme 6 rue Rockefeller Reims

2021-04-28

Reims 51100 Comment la Cathédrale a-t-elle été construite ?

Ils faisaient comment pour monter les pierres aussi haut ?

Il y avait vraiment un labyrinthe dans la Cathédrale de Reims ?

Elles servent à quoi les gargouilles ? C’est quoi une clef de voûte ?

Et un arc brisé ? A quoi ça sert une corde à treize nœuds ?

Pourquoi certaines statues sont-elles détruites ? Les enfants sont toujours très curieux.

Grâce à cette visite ludique, ils perceront les mystères de la construction de Notre-Dame de Reims et auront les réponses à toutes ces questions ! Le petit plus de la visite : les enfants doivent collecter des lettres tout au long de la visite afin de découvrir le nom d’un personnage mystère ! Cette visite est destinée aux enfants de 7 à 12 ans accompagnés d’adulte(s). Conditions d’annulation : remboursement intégral jusqu’à 48H avant le début de l’activité (hors frais de réservation de 3,5% du total de la commande). Office de Tourisme 6 rue Rockefeller Reims

