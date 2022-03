Visite de la Cathédrale de Coutances Coutances Coutances Catégories d’évènement: Coutances

Manche

Visite de la Cathédrale de Coutances Coutances, 19 avril 2022, Coutances. Visite de la Cathédrale de Coutances Place du Parvis Notre-Dame Cathédrale Coutances

2022-04-19 15:00:00 15:00:00 – 2022-04-19 Place du Parvis Notre-Dame Cathédrale

Coutances Manche Visite des parties basses de la Cathédrale de Coutances.

Gratuit pour les moins de 10ans. Visite des parties basses de la Cathédrale de Coutances.

Gratuit pour les moins de 10ans. Visite des parties basses de la Cathédrale de Coutances.

Gratuit pour les moins de 10ans. Place du Parvis Notre-Dame Cathédrale Coutances

dernière mise à jour : 2022-03-12 par

Détails Catégories d’évènement: Coutances, Manche Autres Lieu Coutances Adresse Place du Parvis Notre-Dame Cathédrale Ville Coutances lieuville Place du Parvis Notre-Dame Cathédrale Coutances Departement Manche

Coutances Coutances Manche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/coutances/

Visite de la Cathédrale de Coutances Coutances 2022-04-19 was last modified: by Visite de la Cathédrale de Coutances Coutances Coutances 19 avril 2022 Coutances manche

Coutances Manche