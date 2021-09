Saint-Maurice-sur-Dargoire Caserne des pompiers de Saint-Maurice St-Didier Rhône, Saint-Maurice-sur-Dargoire Visite de la caserne des pompiers Caserne des pompiers de Saint-Maurice St-Didier Saint-Maurice-sur-Dargoire Catégories d’évènement: Rhône

Saint-Maurice-sur-Dargoire

Visite de la caserne des pompiers Caserne des pompiers de Saint-Maurice St-Didier, 18 septembre 2021, Saint-Maurice-sur-Dargoire. Visite de la caserne des pompiers

le samedi 18 septembre à Caserne des pompiers de Saint-Maurice St-Didier

Vous pouvez vous rendre directement sur place ou bien participer à la visite de la mairie qui aura lieu avant (9h30 ou 15h). Tél : 04 78 81 03 45

Entrée libre

Visite de leur caserne par les pompiers de St-Didier / St-Maurice Caserne des pompiers de Saint-Maurice St-Didier route de St-Didier, St-Maurice-sur-Dargoire, 69440 Chabanière Saint-Maurice-sur-Dargoire Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T11:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T16:00:00 2021-09-18T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Rhône, Saint-Maurice-sur-Dargoire Autres Lieu Caserne des pompiers de Saint-Maurice St-Didier Adresse route de St-Didier, St-Maurice-sur-Dargoire, 69440 Chabanière Ville Saint-Maurice-sur-Dargoire lieuville Caserne des pompiers de Saint-Maurice St-Didier Saint-Maurice-sur-Dargoire