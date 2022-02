Visite de la casemate de Kilstett Kilstett Kilstett Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Kilstett

Visite de la casemate de Kilstett Kilstett, 8 mai 2022, Kilstett.

2022-05-08 – 2022-05-08

Visite immersive et commentée de la casemate de la ligne Maginot de Kilstett à l'occasion des journées du Patrimoine, à la découverte du soldat français de 1940.

La casemate de Kilstett, composante de la ligne Maginot, à quelques kilomètres au nord de Strasbourg, est l'une des rares constructions à nous être parvenues relativement bien équipée. L'association des Gardiens du Rhin s'attache à la restaurer pour faire découvrir au public la casemate telle qu'elle l'était en 1939-40, les hommes en moins. La visite commentée vous fera découvrir ce lieu surprenant, ainsi que l'histoire du secteur, de l'évacuation aux combats méconnus du mois de juin de 1940.

+33 6 44 29 46 58

