Visite de la Carrière Roy la Gouraudière Thouars, 25 août 2022, Thouars.

Visite de la Carrière Roy la Gouraudière Thouars

2022-08-25 – 2022-08-25

Thouars Deux-Sèvres

EUR Partez à la découverte d’une entreprise et de ses métiers. Cette visite, co-animée par un guide-conférencier d’Atemporelle et un professionnel de l’entreprise, vous donnera l’occasion unique d’aller à la rencontre de professionnels amoureux de leur métier, de découvrir comment se fabriquent les granulats et quelles sont les applications possibles de cet élément dans notre environnement quotidien.

Réservation obligatoire. Prévoir un baudrier fluo.

Partez à la découverte d’une entreprise et de ses métiers. Cette visite, co-animée par un guide-conférencier d’Atemporelle et un professionnel de l’entreprise, vous donnera l’occasion unique d’aller à la rencontre de professionnels amoureux de leur métier

Partez à la découverte d’une entreprise et de ses métiers. Cette visite, co-animée par un guide-conférencier d’Atemporelle et un professionnel de l’entreprise, vous donnera l’occasion unique d’aller à la rencontre de professionnels amoureux de leur métier, de découvrir comment se fabriquent les granulats et quelles sont les applications possibles de cet élément dans notre environnement quotidien.

Réservation obligatoire. Prévoir un baudrier fluo.

Maison du Thouarsais

Thouars

dernière mise à jour : 2022-04-09 par