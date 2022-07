Visite de la carrière Kléber-Moreau, 2 août 2022, .

Visite de la carrière Kléber-Moreau



2022-08-02 – 2022-08-02

EUR Organisée par L’Homme et la Pierre. Une visite coanimée par un guide-conférencier d’Atemporelle et un professionnel de l’entreprise. Une occasion unique d’aller à la rencontre de professionnels amoureux de leurs métiers, de découvrir comment se fabriquent les granulats et quelles sont les applications possibles dans notre environnement quotidien. Sur réservation (départ en car) : 05 49 63 13 86, ou contact@lhommeetlapierre.com, ou www.lhommeetlapierre.com.

+33 5 49 63 13 86

Mazières

