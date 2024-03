Visite de la carrière de Luché Thouarsais Rendez-vous sur le parking Poids Lourds Luché-Thouarsais, mardi 22 octobre 2024.

Visite de la carrière de Luché Thouarsais Rendez-vous sur le parking Poids Lourds Luché-Thouarsais Deux-Sèvres

Partez à la découverte d’une entreprise et de ses métiers. Cette visite, co-animée par un guide-conférencier d’Atemporelle et un technicien de l’entreprise Kléber, vous donnera l’occasion unique d’aller à la rencontre de professionnels amoureux de leur métier.

Partez à la découverte d’une entreprise et de ses métiers. Cette visite, co-animée par un guide-conférencier d’Atemporelle et un technicien de l’entreprise Kléber, vous donnera l’occasion unique d’aller à la rencontre de professionnels amoureux de leur métier. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-10-22 14:00:00

fin : 2024-10-22

Rendez-vous sur le parking Poids Lourds Lieu-dit La Ménardière

Luché-Thouarsais 79330 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine contact@lhommeetlapierre.com

L’événement Visite de la carrière de Luché Thouarsais Luché-Thouarsais a été mis à jour le 2024-02-28 par Maison du Thouarsais