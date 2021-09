Visite de la carrière ballastières Werny : JEP Marckolsheim, 18 septembre 2021, Marckolsheim.

Visite de la carrière ballastières Werny : JEP 2021-09-18 09:00:00 – 2021-09-18 17:00:00

Marckolsheim Bas-Rhin

Carrières et Matériaux à Marckolsheim : les granulats au service de la construction et de l’architecture contemporaine

Venez découvrir comment cette entreprise familiale perpétue depuis 1953 son savoir-faire pour produire des granulats qui alimentent le secteur de la construction et des travaux publics. De l’extraction en eau à l’aide d’une drague flottante vers l’installation de lavage, criblage, et concassage, de la carrière vers les chantiers avec le chargement camion et péniche.

Ce qu’il faut savoir :

Située au centre de la plaine d’Alsace, en plein cœur du gisement alluvionnaire de la vallée du Rhin, la carrière de Marckolsheim s’étend entre la D468 et le canal du Rhône au Rhin.

Entreprise familiale créée en 1953 par Gérard Werny, le site ne comptait à ses débuts que deux employés et s’étendait sur un peu plus de 2 ha. L’exploitation du gisement alluvionnaire était destinée à produire du sable et du gravier dans le cadre des reconstructions de l’après-guerre.

Actuellement, le site emploie 22 personnes, pour une production annuelle de 550 000 tonnes.

+33 3 88 92 51 96

