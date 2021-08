Niort Cale du port Deux-Sèvres, Niort Visite de la Cale du Port de Niort Cale du port Niort Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Cale du port, le samedi 18 septembre à 09:00 Gratuit. Entrée libre. Visites toutes les 30 min. Groupes limités à 10 personnes.

Visites commentées du cente d’exploitation (poste de télécontrôle des barrages et des écluses), de la future capitainerie et des travaux récents de rénovation du port. Cale du port Quai de Belle Île, 79000 Niort Niort Le Port Deux-Sèvres

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T09:00:00 2021-09-18T18:00:00

