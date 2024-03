Visite de La Cabane à Spiruline La Cabane à Spiruline Arthon-en-Retz, vendredi 7 juin 2024.

Visite de La Cabane à Spiruline Venez rencontrer ces deux passionnés qui vous feront découvrir cette aquaculture particulière lors d’une visite. Vous y apprendrez l’histoire de la spiruline, son mode de culture et ses bienfaits. 7 et 8 juin La Cabane à Spiruline

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-07T10:00:00+02:00 – 2024-06-07T17:30:00+02:00

Fin : 2024-06-08T10:00:00+02:00 – 2024-06-08T17:30:00+02:00

C’est à Chaumes-en-Retz que Richard et Thierry, associés et amis de longue date, ont décidé début 2020 de créer La Cabane à Spiruline, une ferme à taille humaine qui respecte la nature et l’homme.

De part son mode de production économe en eau et en énergie, et d’autres parts ses multiples bienfaits sur la santé, la culture de ce super aliment 100% naturel s’est imposé à eux comme une évidence. La dimension collective étant une valeur forte pour eux, ils sont adhérents à la fédération des spiruliniers de France depuis leur création. Toujours dans cette volonté de partage, La Cabane à Spiruline est adhérente aux réseaux Terroir 44, Bienvenue à la ferme, les Ecossolies de Nantes et France Passion. Dans ce même état d’esprit, elle a développé des partenariats avec d’autres producteurs (miel, bière…) ainsi qu’avec l’Adapei (ensachage de la spiruline par un Esat).

Que vous soyez en famille ou en groupe, venez ren contrer ces deux passionnés qui vous feront découvrir cette aquaculture particulière lors d’une visite. Vous y apprendrez la grande histoire de la spiruline, son mode de culture et ses bienfaits. Ces visites se clôturent par une dégustation de spiruline pure ainsi que d’autres recettes à base de spiruline.

La Cabane à Spiruline 733 rue des Buis 44320 Chaumes-en-Retz Arthon-en-Retz 44320 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « lacabaneaspiruline@gmail.com »}]

spiruline visite de ferme dégustation

La Cabane à Spiruline