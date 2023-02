Visite de la brasserie Rosny Beer Z.A Larrigan Seignosse Catégories d’Évènement: Landes

2023-04-18 11:00:00 – 2023-04-18 12:00:00

Landes Les bières artisanales de Rosny Beer sont produites dans le respect des traditions brassicoles, mais avec ce qu’il faut d’irrévérence. Loin des standards industriels, elles ont chacune leur caractère.

Visite, suivie d’une dégustation, de cette brasserie installée à Seignosse depuis septembre 2015. Horaires : 11h à 12h.

Tarif : 4€.

Lieu : Brasserie Rosny Beer (705 avenue de Larrigan, Seignosse)

→ Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme à compter du 6 mars 2023.

