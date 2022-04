Visite de la brasserie O’Lieu Nevers, 8 juillet 2022, Nevers.

Visite de la brasserie O’Lieu à la brasserie 40 Rue Paul Vaillant Couturier Nevers

2022-07-08 11:00:00 – 2022-08-12 à la brasserie 40 Rue Paul Vaillant Couturier

Nevers Nièvre

3.5 3.5 EUR Visite de la Brasserie O’Lieu de Denis Lechopier !

Découvrez les secrets de cette bière artisanale, 100% neversoise, de Loire en Bourgogne.

Max. : 10 personnes. Tarif : 7€ par adulte / 3.50€ pour les enfants de 6 à 11 ans et gratuit pour les moins de 6 ans.

Durée : 1h. A 11h. Rendez vous à l’atelier : 40 Rue Paul Vaillant Couturier.

Rendez vous les vendredis :

En juillet : 8, 15, 22 et 29

En août : 5 et 12

Billetterie à l’Office de Tourisme de Nevers. Inscription obligatoire.

Attention : L’abus d’alcool est dangeruex pour la santé. A consommer avec modération.

contact@nevers-tourisme.com +33 3 86 68 46 00 http://www.nevers-tourisme.com/

à la brasserie 40 Rue Paul Vaillant Couturier Nevers

dernière mise à jour : 2022-04-14 par