Seignosse Landes 3 3 EUR Visite de la brasserie avec présentation du processus de fabrication des bières et sodas, suivie d’une dégustation. La brasserie La Séquère est née de l’imagination de deux frères, passionnés et amateurs de bière de dégustation.

Depuis quelques années, la brasserie fabrique également du cola et de la limonade.

La Séquère s’est imposée dans les Landes, comme un créateur de saveurs. Horaires : 10h30 à 12h.

Tarif : 3€.

Lieu : Brasserie la Séquère (2 Rue de l’arroun ZA de Laubian 2, Seignosse)

