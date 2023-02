Visite de la Brasserie La Rur’ale Rue des Champs de Pierre Parigny-les-Vaux Parigny-les-Vaux Catégories d’Évènement: Nièvre

Parigny-les-Vaux

Visite de la Brasserie La Rur’ale Rue des Champs de Pierre, 22 avril 2023, Parigny-les-Vaux Parigny-les-Vaux. Visite de la Brasserie La Rur’ale Pinay Rue des Champs de Pierre Parigny-les-Vaux Nievre Rue des Champs de Pierre Pinay

2023-04-22 – 2023-07-15

Rue des Champs de Pierre Pinay

Parigny-les-Vaux

Nievre Parigny-les-Vaux Venez découvrir la Brasserie la Rur’ale !

Vincent Robiche vous amène dans le monde de la bière et des secrets de cette dernière 100% nivernaise aux multiples saveurs ! Découverte des cuves, des lieux en passant par la salle d’embouteillage des bouteilles, vous partirez après une dégustation : la Duc’ale, une blanche, une brune, une blonde ?

Rendez-vous les samedis 15, 22 et 29 juillet et 5, 12, 19 et 26 août à 11h.

Interdit aux moins de 18 ans. Tarif unique : 5€.

Billetterie à l’Office de tourisme de Nevers. Pas de remboursement.

Attention : L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération. contact@nevers-tourisme.com +33 3 86 68 46 00 Rue des Champs de Pierre Pinay Parigny-les-Vaux

dernière mise à jour : 2023-02-13 par

Détails Catégories d’Évènement: Nièvre, Parigny-les-Vaux Autres Lieu Parigny-les-Vaux Adresse Parigny-les-Vaux Nievre Rue des Champs de Pierre Pinay Ville Parigny-les-Vaux Parigny-les-Vaux lieuville Rue des Champs de Pierre Pinay Parigny-les-Vaux Departement Nievre

Parigny-les-Vaux Parigny-les-Vaux Parigny-les-Vaux Nievre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/parigny-les-vaux parigny-les-vaux/

Visite de la Brasserie La Rur’ale Rue des Champs de Pierre 2023-04-22 was last modified: by Visite de la Brasserie La Rur’ale Rue des Champs de Pierre Parigny-les-Vaux 22 avril 2023 nièvre Parigny-les-Vaux, Nièvre Pinay Rue des Champs de Pierre Parigny-les-Vaux Nievre Rue des Champs de Pierre Parigny-les-Vaux

Parigny-les-Vaux Parigny-les-Vaux Nievre