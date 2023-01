Visite de la brasserie La Franche La Ferté, 11 février 2023, La Ferté La Ferté.

Visite de la brasserie La Franche

28 Rue Principale La Franche La Ferté Jura La Franche 28 Rue Principale

2023-02-11 – 2023-02-11

La Franche 28 Rue Principale

La Ferté

Jura

La Ferté

Sur réservation auprès de l’Office de Tourisme – Limité à 25 personnes par session- Annulation possible de la visite si le groupe est inférieur à 6 personnes

Des bières élaborées localement et artisanalement.

Des bières labellisées Agriculture Biologique, à dominante houblonnée, florale, fuitée ou résineuse.

Deux brasseurs, Jean-Yves Nauroy (lorrain, saxophoniste, pêcheur barbu, papa et maintenant brasseur) et Régis Barth (lorrain, scribe, râleur, tout feu tout flamme, papa et maintenant brasseur) vous accueillent dans leur brasserie installée au fond de la grange en mai 2005, autofinancée, bricolée, adaptée et assemblée par leurs soins. Elle est constituée pour la plus grande partie de matériels adaptés, récupérés ou d’occasion.

Animation dans le cadre de la Tournée des Producteurs et des Artisans organisée par l’Office de tourisme Arbois Poligny Salins Coeur du Jura.

Du samedi 11 février au dimanche 19 février 2023, partez à la rencontre de ceux qui font la fierté de notre territoire, partager avec eux un moment privilégié autour d’une visite, un atelier ou encore une dégustation.

Petits ou grands, touriste d’un jour ou de toujours, venez découvrir et redécouvrir le savoir-faire unique des producteurs et artisans du Cœur du Jura

contact@cdj-tourisme.com +33 3 84 73 01 34

La Franche 28 Rue Principale La Ferté

dernière mise à jour : 2023-01-23 par