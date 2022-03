Visite de la Brasserie Difré Brasserie Difré Valdivienne Catégories d’évènement: Valdivienne

Visite de la Brasserie Difré

Brasserie Difré, le samedi 16 avril à 14:30

Brasserie Difré, le samedi 16 avril à 14:30

Dans le cadre du programme « Notre printemps en Sud Vienne Poitou ! » La brasserie Difré vous ouvre ses portes. Installée depuis le 26 juin 2021 à Valdivienne, c’est l’occasion pour vous de venir découvrir cette nouvelle brasserie, et pourquoi pas déguster différentes bières locales : « La Bére » une bière blonde avec des notes légèrement fleuries et fruitées, « la Divi’nne » une IPA amère et parfumée avec une note de fruits tropicaux, la « Vienna » une bière ambrée très limpide avec des notes de biscuit et de caramel… Il y en a pour tous les goûts ! L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.

Gratuit, Inscription : Inscription obligatoire au 05 49 91 11 96

89 route de Lussac 86300 Valdivienne

2022-04-16T14:30:00 2022-04-16T16:30:00

