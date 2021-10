Valdivienne Brasserie Difré Valdivienne, Vienne Visite de La Brasserie Difré Brasserie Difré Valdivienne Catégories d’évènement: Valdivienne

Vienne

Visite de La Brasserie Difré Brasserie Difré, 3 novembre 2021, Valdivienne. Visite de La Brasserie Difré

Brasserie Difré, le mercredi 3 novembre à 10:30

Dans le cadre du programme « Notre Automne en Sud Vienne Poitou », la Brasserie Difré vous ouvre ses portes. Venez découvrir la nouvelle brasserie installée depuis le 26 Juin 2021 à Valdivienne. Une excellente occasion de venir découvrir une nouvelle bière locale du Sud Vienne Poitou. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération. Visite de la Brasserie le mercredi 3 novembre de 10h30 à 12h

Gratuit, sur inscription à l’Office de Tourisme, 10 personnes maximum

Visite & Dégustation Brasserie Difré 89 route de Lussac 86300 Valdivienne Valdivienne Vienne

