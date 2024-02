VISITE DE LA BRASSERIE D’ICI L’AURORE La Prise Saint-Hilaire-de-Chaléons, mardi 3 décembre 2024.

VISITE DE LA BRASSERIE D’ICI L’AURORE La Prise Saint-Hilaire-de-Chaléons Loire-Atlantique

La brasserie artisanale D’ici L’aurore, située au cœur du Pays de Retz à Saint-Hilaire-de-Chaléons, éveille vos sens et vos papilles.

Entre Nantes et Pornic, Aurore, brasseuse indépendante, vous invite dans une aventure gustative. ​Des bières savoureuses pour aller « d’ici à l’aurore », pour faire durer la convivialité et le partage jusqu’aux petits matins…

Envie d’en savoir plus sur l’élaboration d’une bière ? La brasserie ouvre ses portes aux curieux et aux passionnés lors de visites guidées.

Au programme des visites guidées

quelles sont les grandes étapes de fabrication d’une bière ?

ques ingrédients sont utilisés ? d’où viennent-ils ?

et bien sûr, la visite se terminera avec une agréable dégustation !

Quand visiter la brasserie D’ici L’Aurore ?

Toute l’année, tous les mardis à 11h30 réservation obligatoire par téléphone

Sur quelques dates ponctuelles : réservation obligatoire par téléphone

Les clients adorent, voici leurs avis

« Une des meilleure bières de l’Ouest ! »

« Super atelier de création d’une bière artisanale ! Aurore est passionné et pédagogue, elle transmet son savoir avec enthousiasme ».

« Une expérience enrichissante, des recettes alléchantes et une ambiance chaleureuse ».

Retrouvez ici tous les événements programmés à Saint-Hilaire-de-Chaléons. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-12-03 11:30:00

fin : 2024-12-03 12:15:00

La Prise La Ferme à Cultures

Saint-Hilaire-de-Chaléons 44680 Loire-Atlantique Pays de la Loire brasseriedicilaurore@retzien.fr

L’événement VISITE DE LA BRASSERIE D’ICI L’AURORE Saint-Hilaire-de-Chaléons a été mis à jour le 2024-02-23 par eSPRIT Pays de la Loire