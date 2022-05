Visite de la Brasserie des Marronniers Calleville-les-Deux-Églises Calleville-les-Deux-Églises Catégories d’évènement: Calleville-les-Deux-Églises

Seine-Maritime

2022-08-03
Rue des Marronniers Brasserie des Marronniers Calleville-les-Deux-Églises

2022-08-03 – 2022-08-03 Rue des Marronniers Brasserie des Marronniers

Dans le cadre du programme d'animatioon les mercredis savoir-faire, l'Office de Tourisme vous propose de visiter la brasserie et de participer à une dégustation de bière artisanale avec Raphaël. RDV à la brasserie à 14h30 ! Réservation obligatoire et nombre de participants limité. Respect des gestes barrières et du protocole sanitaire en vigueur
tourisme-auffay@terroidecaux.net +33 2 35 34 13 26

Lieu Calleville-les-Deux-Églises Adresse Rue des Marronniers Brasserie des Marronniers
Departement Seine-Maritime

Calleville-les-Deux-Églises Seine-Maritime