Ranville Calvados

Ranville

Visite de la Brasserie des 9 mondes 2021-07-08 17:00:00 – 2021-07-08 ZAC des Capucines Brasserie des 9 mondes

Ranville Calvados Découvrez la fabrication de bières artisanales avec Nicolas et Thomas, les deux frères à l’origine de la Brasserie des 9 Mondes. Dégustation prévue !

ZAC des Capucines Brasserie des 9 mondes Ranville