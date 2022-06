Visite de la brasserie de Sulauze Istres, 12 juillet 2022, Istres.

Visite de la brasserie de Sulauze

Depuis quelques années, le domaine cultive une philosophie d’équilibre naturel grâce à une agriculture bio et biodynamique où viennent se mêler vignes, foins, oliviers, taureaux et cé-réales. C’est dans cette belle dynamique que deux brasseurs amateurs passionnés, Julien Gondard (qui vogue vers de nouvelles activités depuis) et Guillaume David, se lancent le défi de rénover une partie de cette vieille bergerie, afin de réaliser une fabrique de bière écologique. Depuis, la nouvelle équipe continue de travailler dans un respect du brassage artisanal abouti. Ils proposent des bières riches en arômes qui découlent des différents malts et hou-blons utilisés.



Découvrez leurs locaux et leurs secrets de fabrication, avant de déguster une de leurs nombreuses bières au Beer Garden en extérieur.



Vous pourrez ensuite profiter de la soirée avec animation et chef cuisinier sur place !

Surplombant le domaine de Sulauze, la brasserie vous accueille cet été. Découvrez leur sa-voir-faire lors d’une visite commentée !

