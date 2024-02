Visite de la brasserie de la Somme Domart-en-Ponthieu, samedi 2 mars 2024.

Une visite de la brasserie à Domart en Ponthieu, ça vous tente ?

Voici les dates des visites pour la fin de l’année 2024 :

– Samedi 2 mars

– Samedi 6 avril

– Samedi 4 mai

– Samedi 1er juin

– Samedi 6 juillet

– Samedi 3 août

– Samedi 7 septembre

– Samedi 5 octobre

– Samedi 2 novembre

– Samedi 7 décembre

Cette visite a lieu à 17h00.

Quels ingrédients pour quelles bières ?

Comment obtient-on cette couleur ?

Mousse ou pas mousse ?

A quelle température boire une bière ?….

Toutes vos questions seront à poser pendant la visite !

A la boutique, composez vos paniers avec nos bières, le verre de la brasserie, fritons et terrines concoctées avec nos bières, jus de pomme fermier extra, confitures et tartinables aux goûts les plus variés, miel local, etc…

Nouveauté un espace bar-dégustation est désormais disponible les vendredis et samedis de 16h à 20h ou l’on peut venir entre amis et en famille (ils proposent bien sur des softs, ainsi que quelques grignotages).

Tarif 5,90 €/adulte gratuit pour les mineurs.

Réservation conseillée sur www.brasseriedelasomme.fr ou par téléphone. 5.95.9 5.9 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-02 17:00:00

fin : 2024-03-02

7 Route de Berneuil

Domart-en-Ponthieu 80620 Somme Hauts-de-France salut@brasseriedelasomme.fr

