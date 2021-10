Visite de la brasserie Damraz Pré de Govelin 44410 Herbignac, 28 octobre 2021, Herbignac.

Visite de la brasserie Damraz

du jeudi 28 octobre au samedi 30 octobre à Pré de Govelin 44410 Herbignac

Dans le cadre de la semaine du Tourisme Economique et des Savoir-faire, venez découvrir la brasserie artisanale Damraz. Damraz est née de l’envie de créer une Brasserie Artisanale permettant, au grand public, de découvrir la production de la Bière. Nous voulons partager notre savoir faire et vous faire découvrir notre univers ; le tout dans un lieu convivial et ludique pour déguster et s’initier à l’univers brassicole. Vous découvrirez l’univers brassicole au plus prête de la production ainsi que toutes ses spécificités. L’établissement propose également un magasin dans lequel vous pourrez retrouver nos produits ainsi que ceux des autres producteurs locaux. Et retrouvez l’ensemble des animations sur [La Baule-Presqu’île De Guérande – Semaine Du Tourisme Économique Et Des Savoir-Faire (semaine-tourisme-economique.bzh)](https://semaine-tourisme-economique.bzh/destinations/la-baule-presquile-de-guerande/). N’hésitez pas à réserver votre visite ! Le pass sanitaire vous sera demandé.

Dans le cadre de la semaine du Tourisme Economique et des Savoir-faire, venez découvrir la brasserie artisanale Damraz. Damraz est née de l’envie de créer une Brasserie Artisanale permettant, a…

Pré de Govelin 44410 Herbignac Pré de Govelin 44410 Herbignac Herbignac Loire-Atlantique



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-28T10:00:00 2021-10-28T11:00:00;2021-10-29T10:00:00 2021-10-29T11:00:00;2021-10-30T10:00:00 2021-10-30T11:00:00