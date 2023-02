Visite de la brasserie artisanale La Fréheloise rue de la Pièce Monsieur Fréhel Fréhel Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Fréhel

Visite de la brasserie artisanale La Fréheloise rue de la Pièce Monsieur, 16 février 2023, Fréhel Fréhel. Visite de la brasserie artisanale La Fréheloise Brasserie La Fréheloise rue de la Pièce Monsieur Fréhel Cotes-d’Armor rue de la Pièce Monsieur Brasserie La Fréheloise

2023-02-16 – 2023-02-16

rue de la Pièce Monsieur Brasserie La Fréheloise

Fréhel

Cotes-d’Armor Fréhel Venez découvrir les étapes de fabrication et de brassage des bières artisanales La Fréheloise jusqu’à la mise en bouteille, en terminant par une dégustation.

Réservation obligatoire auprès de Dinan Cap Fréhel Tourisme (Bureaux d’Information Touristique de : Fréhel, Saint-Cast le Guildo, Saint-Jacut de la Mer et Dinan). +33 825 95 01 22 rue de la Pièce Monsieur Brasserie La Fréheloise Fréhel

dernière mise à jour : 2023-02-03 par

Détails Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor, Fréhel Autres Lieu Fréhel Adresse Fréhel Cotes-d'Armor rue de la Pièce Monsieur Brasserie La Fréheloise Ville Fréhel Fréhel lieuville rue de la Pièce Monsieur Brasserie La Fréheloise Fréhel Departement Cotes-d'Armor

Fréhel Fréhel Fréhel Cotes-d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/frehel frehel/

Visite de la brasserie artisanale La Fréheloise rue de la Pièce Monsieur 2023-02-16 was last modified: by Visite de la brasserie artisanale La Fréheloise rue de la Pièce Monsieur Fréhel 16 février 2023 Brasserie La Fréheloise rue de la Pièce Monsieur Fréhel Côtes d'Armor Côtes-d’Armor Fréhel, Côtes d'Armor rue de la Pièce Monsieur Fréhel

Fréhel Fréhel Cotes-d'Armor