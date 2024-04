Visite de la brasserie Adomeit Office de Tourisme Luxeuil-les-Bains, vendredi 12 avril 2024.

Des grosses casseroles, de l’eau, de l’orge, du houblon et surtout le savoir-faire et le sourire d’Hardy sont les éléments indispensables à la réalisation de la bière, tantôt au pain, tantôt au miel et toujours selon la fantaisie du brasseur ! A déguster avec modération bien sûr !

Rendez-vous à l’Office de Tourisme à 14h45.

Durée 60 min. Tarif 7€ / adulte.

Accessible aux personnes à mobilité réduite.

Sur inscription au 03 84 40 06 41. 7 7 EUR.

Début : 2024-04-12 14:45:00

fin : 2024-04-12 16:00:00

Office de Tourisme 30 Rue Victor Genoux

Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté tourisme@luxeuil-vosges-sud.fr

