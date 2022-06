Visite de la brasserie Adomeit Luxeuil-les-Bains Luxeuil-les-Bains Catégories d’évènement: 70300

Luxeuil-les-Bains

Visite de la brasserie Adomeit Luxeuil-les-Bains, 24 juin 2022, Luxeuil-les-Bains. Visite de la brasserie Adomeit Office de Tourisme 30 Rue Victor Genoux Luxeuil-les-Bains

2022-06-24 – 2022-06-24 Office de Tourisme 30 Rue Victor Genoux

Luxeuil-les-Bains 70300 Luxeuil-les-Bains Haute-Saône 0 0 EUR Histoire de la bière, procédé de fabrication suivi d’une dégustation.

Rendez-vous à l’Office de Tourisme à 14h30.

Durée : 60 à 90 min. Tarif : 7€ / adulte . Gratuit enfants.

Accessible aux personnes à mobilité réduite.

Sur inscription au 03 84 40 06 41.

