Mondavezan Biscuiterie Vital Ainé,Martres-Tolosane Haute-Garonne, Mondavezan Visite de la Biscuiterie Vital Ainé Biscuiterie Vital Ainé,Martres-Tolosane Mondavezan Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Mondavezan

Visite de la Biscuiterie Vital Ainé Biscuiterie Vital Ainé,Martres-Tolosane, 20 juillet 2021-20 juillet 2021, Mondavezan. Visite de la Biscuiterie Vital Ainé

du mardi 20 juillet au mardi 24 août à Biscuiterie Vital Ainé, Martres-Tolosane

Comme chaque année, la Biscuiterie Vital Ainé vous ouvre ses portes pour une visite commentée de la chaine de fabrication. Tous les mardis du mois de juillet et août à 11h, laissez-vous guider pour découvrir les secrets de fabrication des fameuses madeleines ! Inscription obligatoire auprès de l’office de tourisme intercommunal Cœur de Garonne dans le bureau de Martres, Cazères ou Rieumes ou par téléphone au 05 62 02 01 79. La visite est gratuite et dure environ 1h.

gratuit, inscription obligatoire

Visite commenté sur les fameuses madeleines Biscuiterie Vital Ainé,Martres-Tolosane 31220, Martres-Tolosane Mondavezan Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-20T11:00:00 2021-07-20T12:00:00;2021-07-27T11:00:00 2021-07-27T12:00:00;2021-08-03T11:00:00 2021-08-03T12:00:00;2021-08-10T11:00:00 2021-08-10T12:00:00;2021-08-17T11:00:00 2021-08-17T12:00:00;2021-08-24T11:00:00 2021-08-24T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Mondavezan Étiquettes évènement : Autres Lieu Biscuiterie Vital Ainé,Martres-Tolosane Adresse 31220, Martres-Tolosane Ville Mondavezan lieuville Biscuiterie Vital Ainé,Martres-Tolosane Mondavezan