Vianne Bastide de Vianne Lot-et-Garonne, Vianne Visite de la bastide de Vianne Bastide de Vianne Vianne Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Vianne

Visite de la bastide de Vianne Bastide de Vianne, 18 septembre 2021, Vianne. Visite de la bastide de Vianne

Bastide de Vianne, le samedi 18 septembre à 10:30 Gratuit. Visites guidées le samedi 10h30. Inscriptions conseillées.

Bordant la rivière Baïse, Vianne est un magnifique témoignage du passé médiéval de l’Albret, une des rares bastides qui ait su préserver l’ensemble de ses fortifications. Bastide de Vianne Le bourg, 47230 Vianne Vianne Lot-et-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:30:00 2021-09-18T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne, Vianne Autres Lieu Bastide de Vianne Adresse Le bourg, 47230 Vianne Ville Vianne lieuville Bastide de Vianne Vianne