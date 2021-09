Saint-Justin Saint-Justin Landes, Saint-Justin Visite de la bastide de Saint-Justin et des églises de quartier : Douzevielle et Saint Martin de Noët Saint-Justin Saint-Justin Catégories d’évènement: Landes

Fondée en 1280 par la Vicomtesse de Marsan et les hospitaliers de St Jean (futur Ordre de Malte) la bastide a encore fière allure avec les vestiges de son passé guerrier : tours octogonales, chemin de ronde le long d'anciens remparts, curieuse prison… et bien-sûr la place bordée en partie de maisons à arcades caractéristiques des bastides du Sud-Ouest. La visite se prolonge sur les quartiers du village où exceptionnellement on poussera les portes des églises de Douzevielle et Saint-Martin de Noët pour une découverte commentée.

