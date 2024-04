Visite de la bastide de Monflanquin avec Janouille la Fripouille Place des Arcades Monflanquin, mercredi 28 août 2024.

Depuis 1994, Janouille raconte Monflanquin les différents moments importants de son histoire, comme la Guerre de Cent Ans, le Prince Noir et les guerres de religion. Tout l’été, Janouille revêt son costume de lumière et vient à votre rencontre. En Cœur de Bastides, on ne présente plus Janouille, qui aime parler à tous les curieux, petits et grands.

Réservation obligatoire. Départ dès 10 personnes payantes (7 personnes en juin et septembre).

Les mercredis du 5 juin au 25 septembre 2024 (sauf le 3/07).

Visites organisées par l’association DALVA. 8.5 8.5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-28 11:00:00

fin : 2024-08-28 12:30:00

Place des Arcades Office de Tourisme

Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine contact@coeurdebastides.com

