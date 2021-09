Visite de la Bastide de Fontvieille Allauch, 18 septembre 2021, Allauch.

Construite en 1845 pour un riche négociant phocéen, Louis-Xavier Pinatel, cette demeure traduit bien les ambitions architecturales de la bourgeoisie marseillaise en pleine ascension. Son architecture rompt avec la bastide traditionnelle de l’époque. La disposition est enrichie pour devenir un véritable château. La façade est imposante, en belles pierres de taille. Elle évoque la villa italienne.

Devant la façade, un jardin boisé de platanes, de palmiers et de cèdres s’ouvre sur un bassin encadré de fleurs et de sérénité.

Redécouvrez ce patrimoine somptueux et néoclassique les samedi 18 et dimanche 19 septembre à 14h, 15h et 16h. Visite gratuite sur réservation uniquement et dans la limite des places disponibles

Pass sanitaire exigé et port du masque obligatoire à partir de 6 ans, enfants acceptés sous réserve qu’ils restent sous la responsabilité de leurs parents. Réservation au Tél. : 04.91.10.49.00 auprès de l’équipe du Musée.

Les journées du Patrimoine c’est avant tout l’occasion de découvrir le fabuleux patrimoine qui est le vôtre, la nouvelle municipalité a décidé d’ouvrir les portes de la Bastide de Fontvieille.

